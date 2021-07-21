تونالي يتحدى بن ناصر علنا

بعث النجم الإيطالي الصاعد، ساندرو تونالي، رسالة تحدٍ ومدح في آن واحد لزميله إسماعيل بن ناصر، في تصريحات قوية لشبكة “سكاي سبورتس”، بخصوص طموحاته وأهدافه رفقة إسي ميلان خلال الموسم الكروي المُقبل.

وصرّح متوسط الميدان الصاعد قائلا :”خلال الموسم المُقبل سترون تونالي الحقيقي، خلال العام الماضي كبرت كثيرا داخل وخارج الملعب، وهو ما سيعود علي إيجابا بكل تأكيد، وسأثبت للجميع إمكانياتي في الفترة اللاحقة”.

وواصل متوسط الميدان حديثه قائلا :”مع ميلان أريد الوصول لجميع أهدافي، وأنا أتعلم كثيرا من كيسيي وبن ناصر، لقد قمت بدارسة طريقة اللعب الخاصة بكليهما، وتواجد مُنافسين قويين لي في نفس منصبي، وهو ما يدفعني بشكل آلي لتقديم الأفضل، ورفع التحدي”.