تونالي ينضم لنيوكاسل ويصبح أغلى لاعب إيطالي في التاريخ
أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن ضم متوسط الميدان الدولي الإيطالي ونادي ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي نيوكاسل الإنجليزي، عبر تويتر، تغريدة أعلن فيها رسميا ضم اللاعب الإيطالي تونالي لغاية صيف 2028.
وحسب ماكشفه موقع سكاي سبورتس الإيطالي، فإن صفقة تونالي قُدرت بـ70 مليون أورو صافية، دون حوافز وإضافات، وبهذا يصبح تونالي أغلى لاعب إيطالي في التاريخ.
ومتجاوزا رقم مواطنه القياسي السابق جورجينهو، حين إنتقل صيف 2018 من صفوف نابولي لنادي تشلسي بمبلغ قدره 57 مليون أورو.
كما أصبح تونالي أغلى لاعب في تاريخ نادي ميلان الإيطالي، محطما رقم البرازيلي ريكاردو كاكا لما تنقل لصفوف الريال صيف 2009، بمبلغ 67 مليون أورو.
✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.
The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.
Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo
— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023
Our new midfielder. 🤩🇮🇹 pic.twitter.com/gxX5qMrT0c
— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023