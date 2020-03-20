تونسيان يبيعان هواتف “آيفون” مغشوشة بـ 13 مليونا في وهران

تمكنت عناصر من الامن الحضري العاشر بوهران، من الإيقاع بعصابة مختصة في النصب والإحتيال ببيع لضحاياهم هواتف نقالة رديئة النوعية باسعار خيالية فاقت 10 مليون.

العملية النوعية لذات العناصر تمت بناء على شكاوى عدة ضحايا من بينهم مغترب تعرفوا على المتهمين في قضية الحال.

المتهمان شقيقان من جنسية تونسية كانا يعرضان هواتف نقالة من نوع ايفون ثمنها بسوق الموبايلات 20 مليون سنتيم لبيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بسعر 13 مليون سنتيم.

وبعد خطة محكمة التنفيذ لعناصر الأمن الحضري العاشر، استغلالا لمعلومات الضحايا تم الإطاحة بهما.

وتنقل المعنيان إلى وهران عبر المركز الحدودي أم طبول لمباشرة صفقات البيع عن طريق النصب والاحتيال، بتسليم ضحاياهم هاتف ايفون يقدر بـ 20 مليون.

للتأكد من نوعيته باي محل خاص لتضليلهم ثم يستبدلانه بآخر مغشوش يتم بيعه لهم بـ13 مليونا وهو لا يتعدى المليون ونصف سنتيم فقط.

وهي الخطة التي اعتمدها المحتالان مع العديد من الضحايا قبل الايقاع بهما وايداعهما الحبس في انتظار مثولهما امام الجهات القضائية.