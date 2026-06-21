تونس أول منتخب عربي وإفريقي يغادر المونديال

انتهت مغامرة المنتخب التونسي، في نهائيات كأس العالم 2026، مبكرا بعد تلقي هزيمتين في أول جولتين من دور المجموعات.

وبعد السقوط بخماسية لهدف، في جولة الافتتاح على يد السويد. انقاد “نسور قرطاج” فجر اليوم الأحد، لهزيمة قاسية أخرى استقرت على 4-0 أمام المنتخب الياباني.

ليصبح بذلك، أول منتخب عربي وإفريقي يغادر النسخة الـ 23 من المونديال. المقامة بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة ما بين الـ 11 جوان والـ 19 جويلية، وثالث المغادرين بعد هايتي وتركيا.

كما تعد هذه المرة السابعة التي يخفق فيها المنتخب التونسي في بلوغ الدور الثاني من كأس العالم منذ ظهوره الأول في نسخة 1978 بالأرجنتين.

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