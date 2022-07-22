تونس: إخماد كل الحرائق بجبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية

كشفت مصالح الحماية المدنية، بأنه تم إخماد كافة الحرائق التي كانت قد اندلعت بجبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية بولاية بن عروس في تونس. حيث تم اللجوء إلى استعمال الوسائل الفردية لإخماد بعص المواقع نظرا لصعوبة المسالك أو انعدامها.

وحسبما أفادت به الإذاعة الوطنية نقلا عن مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أنه “في حدود الثالثة فجر، خرجت الإسعافات المكونة من 14 شاحنة إطفاء وسيارتي ربط إلى جبل بوقرنين ومنطقة جبل سدراية بولاية بن عروس. حيث تمت العملية باستعمال وسائل التدخل الفردية “المضخات الظهرية”. نظرا لصعوبة المسالك أو انعدامها. ما سمح بإخماد الموقد الأول، لتتدخل بعدها باقي الفرقة لإخماد موقعين. ما سمح بإطفاء كل الحرائق على مستوى هذه المنطقة”. مشيرا غلى أن الإسعافات الجزائرية تظل تحت تصرف السلطات التونسية”.

للإشارة فقد كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر بناء على طلب من تونس. بالإرسال الفوري لعتاد بري وجوي لمساعدتها على إخماد الحرائق المندلعة في غاباتها.

وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، تم تسخير حوامتين من الحجم الكبير تابعتين للقوات الجوية و25 شاحنة إطفاء من الحجم الكبير. بالإضافة كذلك إلى 4 سيارات قيادية وسيارة إسعاف طبية و 80 فردا من مختلف الرتب تابعين للحماية المدنية. دخلوا إلى التراب التونسي للمساهمة في إخماد هذه الحرائق التي تشهدها غابات السلسلة الجبلية الممتدة من جبل بوقرنين إلى حدود برج السدرية في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية. والتي أتت على مساحات شاسعة من الغطاء الغابي والنباتي للمنطقة.

كما ساهمت الحرارة الشديدة وشدة الرياح وصعوبة التضاريس في سرعة انتشار النيران. علما أن المنطقة الجبلية الممتدة جنوب العاصمة تونس تطل على أكبر ضواحي العاصمة ومنها مدن الزهراء وحمام الأنف وبرج السدرية وبومهل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور