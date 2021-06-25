تونس..إصابة رئيس الحكومة بفيروس كورونا

كشفت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيس الحكومة هشام المشيشي بفيروس كورونا حسب بيان لها.

وجاء في البيان، ان هشام المشيشي سيلغي كل اجتماعاته المباشرة وسيواصل عمله عن بعد بطريقة لا تؤثر على السير العادي للعمل الحكومي، مع مراعاة كافة المحاذير الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما أضاف ذات البيان، أن جميع الفريق العامل مع رئيس الحكومة سيخضع للفحوصات والتحاليل الضرورية، للتأكد من سلامتهم من الفيروس.

وسيقوم رئيس الحكومة التونسي ، بداية من الأسبوع المقبل بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة إلى غاية التأكد من تعافيه من فيروس كورونا وسلامة وضعه الصحي حسب نفس البيان.