 تونس: إقالة 10 مسؤولين أمنيين على خلفية حادث غرق قارب للمهاجرين

قرر وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، إعفاء 10 من كبار المسؤولين الأمنيين في مدينة صفاقس من مهامهم، وذلك على خلفية حادث غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”،

إن قرار الإعفاء جاء نتيجة للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بها وزير الداخلية في ملابسات الفاجعة التي أدت إلى غرق عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين بعرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة.

وأضاف ذات البيان، أن الأبحاث العدلية والإدارية ما تزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في الغرض.

للتذكير، فإن مركب صيد على متنه العشرات من المهاجرين غير الشرعيين قد غرق يوم الأحد الماضي في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة قرقنة، ما تسبب في مقتل 63 شخصا غرقا.