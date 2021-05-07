تونس: إقرار حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي

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تونس: إقرار حجر صحي شامل من 9 إلى 16 ماي
بقلم نسرين محفوف

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، اليوم الجمعة، إقرار الحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 ماي الجاري.

ويشمل قرار الحجر الصحي الشامل تعديل توقيت حظر الجولان ابتداء من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحا.

وتم منع التنقل بين المدن إلا الحالات المرخص لها والحالات الاستعجالية.

وتم منع كل التجمعات والاحتفالات والحفلات والتظاهرات الثقافية والرياضية، وتعليق ارتياد دور العبادة.

كما أقر الحجر غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية.

بالإضافة إلى مواصلة العمل بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين.

وحذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، خلال ندوة صحفية، الجمعة،  من أن الوضع الصحي في بلاده تفاقم إلى درجة حرجة.

وأقر بأن هناك مخاوف من خطر انهيار المنظومة الصحية بسبب زيادة عدد المصابين بالعدوى.


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