تونس..إنطلاق الجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة

إنطلقت، اليوم الجمعة، الجلسة العامة للبرلمان التونسي والمخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

وقال رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الجمعة خلال جلسة منح الثقة، أن “هذه الحكومة ليس لها أجندات، وهيمجندة لخدمة تونس”.

وأكد الجملي، نقلا عن وكالة الأنباء التونسية، أنه يأمل أن تجتمع حول هذه التشكيلة الحكومية الجديدة كل التيارات والأحزاب السياسية وتدعمها

من أجل مصلحة الشعب التونسي.

وقال الجملي أنه “لن أنخرط في وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في أيّ من المجالات”.

هذا وقررت كتلة الإصلاح الوطني التونسية بالبرلمان عدم التصويت لحكومة الجملي.