تونس: إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي من الغرق

أحبطت وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية، مع انقاذ عدد من المهاجرين الغير شرعيين.

وذكرت وكالة الانباء التونسية، في بيان أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم أنه تم انقاذ 184 مهاجرا غير شرعي من الغرق.

كما أشارت إلى أن 119 شخصا من بين المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة.

بالمقابل أضاف البيان أن وحدات الحرس العاملة بجهات المنستير والمهدية، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا يتجهزون لاجتياز الحدود البحرية خلسة.

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