تونس: إنقاذ 184 مهاجرا غير شرعي من الغرق
أحبطت وحدات بحرية تابعة للحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية، مع انقاذ عدد من المهاجرين الغير شرعيين.
وذكرت وكالة الانباء التونسية، في بيان أصدرته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم أنه تم انقاذ 184 مهاجرا غير شرعي من الغرق.
كما أشارت إلى أن 119 شخصا من بين المهاجرين يحملون جنسيات إفريقية مختلفة.
بالمقابل أضاف البيان أن وحدات الحرس العاملة بجهات المنستير والمهدية، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا يتجهزون لاجتياز الحدود البحرية خلسة.
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كما أقرت المديرية العامة للجمارك، في إطار إعادة فتح الحدود البرية “الجزائرية-التونسية” جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة وتنقل المسافرين بهدف ضمان أحسن مرافقة لهم.
و حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه بمناسبة موسم الإصطياف لسنة 2022، وتبعا لقرار السلطات العليا في البلاد بإعادة فتح الحدود البرية الجزائرية-التونسية.
أقرت المديرية العامة للجمارك جملة من التسهيلات الرامية إلى تخفيف وتسريع إجراءات معالجة المسافرين وضمان أحسن مرافقة لهم. سواء عند الوصول إلى أرض الوطن أوالمغادرة.
كما أشارت المديرية إلى أنه بالإمكان إكتتاب سند العبور لدى الجمارك بالنسبة للمركبات العابرة عبر المراكز الحدودية البرية “الجزائرية-التونسية”
عبر موقعها لإلكتروني www.douane.gov.dz. الذي يتيح أيضا إمكانية تحميل إستمارة التصريح بالعملة الأجنبية والأشياء ذات القيمة. بالإضافة كذلك إلى تقديم الشكاوي وكذا الإطلاع على كل ما يهم المسافر عبر ركن خاص في واجهة الموقع.
أما فيما يخص إجراءات المعالجة الجمركية. اكدت المديرية العامة على “تسريع إجراءات المعالجة الجمركية. مع إيلاء الأولوية لفئة معينة من المسافرين كالعائلات،
المرضىي كبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. دون الإخلال بتطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة في إطار قمع المخالفات المرتكبة. خرقا للتشريع والتنظيم اللذان تكلف إدارة الجمارك قانونا بتطبيقهما”.
من جهة أخرى، أكدت المديرية وضعها تحت تصرف المسافرين قنوات تواصل أخرى كالرقم الأخضر لإدارة الجمارك (10.23). والصفحات الرسمية لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
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