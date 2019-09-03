تونس: الإرهابيون الثلاثة المقضي عليهم في القصرين جزائريون

نقلت وسائل إعلام تونسية عن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بان الإرهابيين 3 المقضي عليهم بالقصرين جزائريو الجنسية.

وقال السليتي أنّ المقضي عليهم هم الطاهر الجيجلي والإرهابي المكنى”الماي” أما الثالث فهو الباي العكروف المكنى بأبي سلمة.

وأضاف أن الطاهر الجيجلي التحق بالعمل الإرهابي في الجبال الجزائرية سنة 1994 و التحق بالجبال التونسية سنة 2013.

و يتبع الجيجلي حسب ماقاله السليتي، تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي و شارك في كل العمليات الإرهابية في تونس.

و يعتبر الجيجلي أمير سرية الكاف و جندوبة و كان عل اتصال مباشر بأمير تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.

وذكر السليتي بان المكنى بالماي من مواليد عنابة يبلغ من العمر 40 سنة .

وحسب ذات المتحدث، التحق الماي بالجماعات الإرهابية في الجزائر سنة 2002 و انتقل لتونس سنة 2015.

و أكد السليطي أن الإرهابي الباي العكروف و المكنى بأبي سلمى ينحدر من سكيكدة و يبلغ من العمر 50 سنة.

وأضاف انه قد إلتحق بالجامعات الإرهابية المسلحة بالجزائر أوائل التسعينات وهو المسؤول عن جميع العمليات الانتحارية بالجزائر.

و التحق العكروف بالجبال التونسية سنة 2016 و يعتبر أمير كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية منذ جويلية 2017.

ويذكر أن العكروف كنيته وسط الإرهابيين “أبو سلامة الفرماش” هو أحد أقدم الإرهابيين في الجزائر.

وسبق لوسائل إعلام تونسية أن أعلنت أكثر من مرة القضاء عليه، إلا انّه كان يتبين أن الأمر يتعلق بإرهابيين آخرين.