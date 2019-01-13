تونس: الحكم بالإعدام على 41 “إرهابيا” من تنظيم داعش

كشف سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس لـ”فرانس برس”، أن المحكمة أصدرت الجمعة أحكامها بالإعدام.

بحق الإرهابيين الـ41 المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، علما بأن اثنين منهم فقط معتقلان فيما الآخرون فارون، وهذا بسبب مشاركتهم في هجوم إرهابي.

خلف خمسة عشرة قتيلا في صفوف الجيش في جويلية 2014 على الحدود مع الجزائر، وصرحت وزارة الدفاع يومها أن ما بين أربعين و ستين “إرهابيا” مزودين ببنادق رشاشة وقاذفات صواريخ.

أطلقوا النار خلال شهر رمضان، على جنود في منطقة “هنشير التلة”، حيث قتل خمسة جنود بالرصاص و تسعة آخرون جراء احتراق خيمتهم، فيما قضى آخر حتفه متأثرا بجروحه،

أعلن على إثره الحداد الوطني، معتبرينه الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الجيش التونسي، وقد تعرضت تونس بعد ثورة 2011 لسلسلة اعتداءات جهادية خلفت عشرات القتلى.