تونس: الحكم على الرئيس الأسبق المرزوقي بالسجن 4 سنوات

أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا يقضي بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي 4 سنوات، بعد إدانته بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وفق ما نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقد أصدر القضاء التونسي، شهر نوفمبر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، ويأتي هذا على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس.

وكان المرزوقي قد أدلى بهذه التصريحات المثيرة للجدل لقناة فرانس 24، أين قال إنه يفتخر بمساعيه لإفشال القمة الفرنكوفونية.

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في البلاد، دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مطالبة وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج.

كما أمر قيس سعيد بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المنصف المرزوقي.

هذا وشدد قيس سعيد، على أنه لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده.

وأضاف الرئيس التونسي أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج.

وللاشارة، تولى منصف المرزوقي، رئاسة الجمهورية التونسية بين عامي 2011 و2014.

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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأن بلاده لا يمكنها أن تنسى موقف الجزائر التضامني معها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال الرئيس سعيد خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة الى تونس، أنه “لن أنسى أبدا الموقف الجزائري في ظل جائحة كورونا وكيف تقاسمت معنا الأكسجين”.

وأكد سعيد، إلى الرئيس تبون، أن البلدين “يتقاسمان كل شيء في سبيل تحقيق آمال وإرادة الشعبين الشقيقين، مشيدا بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب تونس.

وأشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أن العلاقات بين الجزائر وتونس متميزة. وستكون أكثر تميزا في المستقبل.

وأضاف في هذا الصدد، بأنه “لا يمكن مواجهة التحديات فرادى بل بتضافر جهود البلدين. مستطردا بالقول “لقد دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ” في إشارة منه إلى التنسيق والتعاون القائم بين الجانبين.

من جهته ذكر الرئيس سعيد بالمراحل التاريخية التي عاشها البلدان لاسيما خلال الثورة التحريرية. مبرزا أن الجزائر وتونس “شعب واحد”. كما وصف زيارة الرئيس تبون إلى تونس بالتاريخية بكل المقاييس. بالنظر إلى عدد الإتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات لاسيما في ميادين الصحة والتوأمة بين الولايات الحدودية والبث الإذاعي وغيرها. مشددا على أنه سيتم العمل على تكريس هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع”.