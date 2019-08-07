تونس.. الرئيس الأسبق “المرزوقي” يترشح للرئاسيات

قدم اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي الأسبق، “المنصف المرزوقي”، ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية التونسية المبكرة، والتي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم.

وانتخب “المنصف المرزوقي”، كرئيس مؤقت لتونس، في 12 ديسمبر 2011، وقد شغل هذا المنصب لطيلة 3 سنوات، لحين اجراء الانتخابات الرئاسية في 2014.

ويترأس المنصف المرزوقي “74 سنة” حاليا، حزب الحراك.

وكان الرئيس التونسي الأسبق، قد ترشح في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014، ووصل إلى المرحلة الثانية قبل خسارته مع الرئيس الراحل، “الباجي قايد السبسي”.

وانطلقت مرحلة تقديم طلبات الترشح، يوم الجمعة الماضية، وتستمر لغاية الجمعة القادمة، قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، في 14 أوت الجاري.