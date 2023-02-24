تونس: السجن 3 أشهر غيابيا ضد المدعوة أميرة بوراوي

أصدر المجلس الجناحي بمحكمة الناحية في تونس اليوم حكماغيابيا ضد المدعوة أميرة بوراوي بـ السجن 3 أشهر حسب ما أعلنته إذاعة موزاييك أف أم.

ووفقا لذات المصدر فقد وجهت للمدعوة أميرة بوراوي تهمة إجتياز الحدود خلسة . وذلك بعد عبورها التراب التونسي بطريقة غير شرعية ليتم ترحيلها إلى فرنسا بالتواطؤ مع دبلوماسيين فرنسيين.

وأضاف ذات المصدر ان المدعوة اميرة بوراوي حضرت أمام محكمة الناحية في تونس وتم تسليمها جواز سفرها ومن المفروض ان تمثل امام ذات المحكمة أمس الخميس. ليصدر في حقها حكما غيابيا بـ 3 اشهر شجنا.

وتمكنت المدعوة اميرة بوراوي يوم 7 فيفيري الماضي من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا.

كما انه وبالرغم من أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا، بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، لكن تدخلا فرنسيا رسميا، أدى إلى تمكن بوراوي من المغادرة.