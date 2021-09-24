تونس: السماح بجولان الأشخاص والعربات بداية من يوم غد السبت بشروط

قرّر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، إلغاء منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية. وذلك بداية من يوم غد السبت منتصف الليل.

وأكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيانها الصادر اليوم الجمعة السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19. بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة. وعلى المعنيين الاستظهار بما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.

وتم تحديد طاقة الاستيعاب بـ 50 % بالنسبة للفضاءات المغلقة والفضاءات المفتوحة. مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل.

وشددت الرئاسة التونسية على تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها. وكذا إجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة.

كما أكدت إجبارية التلقيح للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات. وكذا تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها.

وتم تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والجهوية بكافة القطاعات. واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.