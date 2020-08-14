تونس.. العفو عن 73 سجينة بمناسبة العيد الوطني للمرأة وأول ظهور رسمي لزوجة قيس سعيّد

أصدر رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، أمس الخميس، عفوا رئاسيا عن 73 سجينة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي شهد أول ظهور رسمي لزوجته.

وحسب الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، فقد تم تمتيع 73 سجينة بعفو خاص، أفضى إلى إطلاق سراح 23 سجينة منهن، فيما استفادت الأخريات من تقليص في مدة المحكومية.

كما وسّم قيس سعيّد 34 تونسية بأوسمة من الصنف الثاني والثالث والرابع في مجالات مختلفة، على غرار الطبيبات والفنانات والأمن والحماية، منهن وزيرة العدل، ثريا الجريبي.

هذا وشهد الحفل أول ظهور رسمي للقاضية إشراف شبيل، زوجة الرئيس قيس سعيّد، التي لا تظهر بتاتا في وسائل الإعلام أو المشهد السياسي.

جدير بالذكر أن الذكرى الـ 64 لعيد المرأة التونسية حضره راشد الغنوشي ورئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، والمكلف بتكوين الحكومة الجديدة، هشام المشيشي وعدة شخصيات وطنية.