تونس.. المشيشي يلتقي اليوم برئيسي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين

يلتقي رئيس الحكومة المكلّف، هشام المشيشي، اليوم الجمعة، برئيسي الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين في إطار الاطلاع على وُجهات نظرهم وتقييمهم للأوضاع السياسية للبلاد.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فسيعقد المشيشي في “دار الضيافة” بقرطاج، على العاشرة صباحا، لقاءات مع رؤساء الحكومة السابقين، حمادي الجبالي وعلي العريض والحبيب الصيد ويوسف الشاهد.

كما يعقد بعد ظهر اليوم لقاءين مع رئيسي الجمهورية السابقين، فؤاد المبزع ومحمد الناصر، فيما تعذر حضور الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي، بسبب تواجده خارج الوطن.

وتدخل هذه اللقاءات في سياق اطلاع المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة على وُجهات نظر رئيسي الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين وتقييمهم للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد ورؤيتهم للمرحلة المقبلة.