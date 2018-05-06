تونس.. النتائج الأولية تظهر تصدّر حركة النهضة للانتخابات البلدية

أغلقت مكاتب الاقتراع في تونس أبوابها، الأحد، عند الساعة السادسة مساء، وسط إقبال ضعيف للناخبين.

في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد خلال فترة الانتقال الديمقراطي منذ 2011.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري، مساء الأحد.

أن النسبة النهائية للمشاركة في التصويت بلغت 33.7 بالمائة من جملة المسجلين.

وقال منصري إن العدد الاجملي للمقترعين بلغ 1.796.154.

وأشارت إحصائيات ”سيغما كونساي” لسبر الآراء إلى تصدر حركة النهضة بنسبة 27.5 %، فيما حل حزب نداء تونس ثانيا بنسبة 22.5% .

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن مجلس الهيئة قرر تأجيل الانتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع بالمظيلة بولاية قفصة.

بعد التأكد من إستحالة إتمام عملية الاقتراع بهذه المراكز.

وصرح المنصري أنه سيتم نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للإقتراع بهذه البلدية عن طريق وسائل الإعلام.