تونس بسعر 154 أورو من 11 دولة

في تونس، يتحسن الوضع الصحي بشكل ملحوظ. أظهر أحدث تقرير نشرته السلطات 54 حالة جديدة فقط في غضون 24 ساعة. لم تسجل وفيات. كما أن التطعيم يتقدم أيضا.

وقد أعلنت شركة الخطوط التونسية، عن إطلاق عرض ترويجي كبير على أسعارها العالمية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لتأسيسها.

الدول 11 المعنية بعرض الخطوط التونسية

وتتعلق الدول المعنية بعرض الخطوط التونسية بكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والنمسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا والمغرب ومصر.

من تونس، التذاكر إلى هذه الوجهات متوفرة من 469 دينارًا تونسيًا، حسب الخطوط التونسية. أما الأسعار من هذه البلدان 11 إلى تونس تبدأ من 154 أورو شاملة الضرائب.

ويسري العرض حتى 27 أكتوبر ويمكن استخدام التذكرة المشتراة حتى نهاية مارس 2022.

ونشرت الخطوط الجوية التونسية على صفحتها الرسمية”اشتر تذكرتك الآن حتى 27 أكتوبر 2021. وسافر حتى 27 مارس 2022 باستثناء أيام العطل المدرسية».

وتطبق الخطوط التونسية شروطًا معينة على التذاكر المشتراة في إطار هذا العرض الترويجي. حيث قالت “يجب ألا تتجاوز الإقامة شهرًا واحدًا، أو التذاكر غير قابلة للاسترداد. أو التغيير مسموح به مع مراعاة عقوبة أو تعديل السعر.