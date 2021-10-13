تونس تؤجل القمة الفرنكوفونية إلى غاية العام المقبل

أعلنت، المنظمة الفرنكفونية والخارجية التونسية، عن تأجيل القمة الفرنكوفونية. المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري، إلى غاية العام المقبل.

وأوضحت، الخارجية التونسية، أنه تم تأجيل القمة بعدما أسفرت النقاشات عن توافق ممثلي الدول الأعضاء. حول إحتضان تونس هذه القمة،. وذلك من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة، وعلى أعلى مستوى.

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