تونس تبدأ مرحلة الصمت عشية الإنتخابات الرئاسية

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي، قبل الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الأحد، والتي يتنافس فيها 3 مرشحين.

وبدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي استمرت 3 أسابيع.

ويحق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي بينهم 642 ألف ناخب بالخارج التصويت في الاقتراع الرئاسي.

ويتنافس في الإنتخابات التونسية، كل من الرئيس الحالي قيس سعيّد، والنائب السابق العياشي زمال المعتقل منذ شهر بتهمة تزوير تزكيات، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.

ويواصل الناخبون في الخارج لليوم الثاني الإدلاء بأصواتهم، ويستمر التصويت حتى يوم غد الأحد.