تونس تتأهل رسميا إلى كأس إفريقيا

تمكّن منتخب تونس من حسم التأهل رسميا إلى كاس إفريقيا المقبلة بعد الفوز أمام منتخب ليبيا بهدف مقابل صفر.

ونزع منتخب “نسور قرطاج” ورقة التأهل إلى النهائي مجدّدا، بهدف المتألق هيثم الجويني.

كما رفع المنتخب التونسي رصيده إلى 10 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند النقطة الثالثة.

إلى جانب يحتل منتخب غينيا الاستوائية المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط فيما يتواجد منتخب بوتسوانا في المرتبة الأخيرة برصيد نقطة وحيدة فقط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption