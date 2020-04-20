تونس تتحول من الحجر العام إلى “الحجر الموجه” في 4 ماي

أعلن رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن تونس ستبدأ الانتقال من الحجر الصحي العام إلى الحجر الصحي الموجه بداية من 4 ماي المقبل.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحجر الصحي الموجه تخفيف للحجر العام بشكل تدريجي وضمن قطاعات معينة.

وستعود المؤسسات الاقتصادية إلى عملها الطبيعي، خاصة المؤسسات الاستراتيجية والشركات المصدرة التي تعتمد على المنافسة العالمية.

كما ستعود المحال التجارية الصغرى، كمحال الحلاقة والنجارة والحدادة والحرف، إلى عملها، ووسائل النقل العمومي، ضمن شروط معينة.

وأورد رئيس الحكومة التونسية، إن العودة المدرسية والجامعية سيتم ضبطها في رزنامة والإعلان عن ذلك يوم 29 أفريل الجاري.

للإشارة، قررت الحكومة التونسية تمديد الحجر الصحي إلى يوم الثالث من ماي المقبل.

وتحصي تونس، 879 حالة إصابة بفيروس كوورنا، و38 وفاة.