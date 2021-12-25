تونس تتقدم بطلب إلى قطر لإهدائها ملعب “الحاويات”

قدمت السلطات التونسية، طلبا لنظرائها من قطر، قصد اهدائها ملعب (974)، المصنوع من الحاويات، بعد انتهاء بطولة كأس العرب.

وأكد وزير الشباب والرياضة التونسي، كمال دقيش، وجود مؤشرات جد ايجابية، لامكانية حصول تونس على ملعب (974)، كهبة من قطر.

كما أضاف دقيش، في تصريحات للصحافة التونسية، أن الأمر إلى حد الآن ليس مؤكدا، ويرفض الضغط على الجانب القطري.

يذكر أن قطر، أبدت نيتها في اهداء ملعب “974”، المصنوع من الحاويات، والقابل للتفكيك، لاحدى الدول التي تستحقه.

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وتوّج المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.