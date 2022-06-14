تونس تتوّج ببطولة كيرين الدولية بعد الإطاحة بـ “الساموراي”

تمكّن منتخب تونس من تحقيق فوز بثلاثية كاملة مقابل صفر خلال المواجهة التي جمعته بمنتخب اليابان بملعب “باناسونيك سويتا”.

وجاء الفوز في النهائي الذي جرى ضمن بطولة كيرين الدولية.

كما نجح منتخب “نسور قرطاج” في تسجيل هدف البداية عن طريق اللاعب بن رمضان في الدقيقة 55 من عمر اللقاء من ركلة الجزاء.

كما نجح رفيقه في الكتيبة التونسية فرجاني. في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني الذي منح التتويج للكرة التونسية.

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