تونس تحتضن اليوم ملتقى الحوار السياسي الليبي

تحتضن، اليوم الإثنين، تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي.

نقلت وسائل إعلام تونسية إنطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت شعار “ليبيا اولا”.

الملتقى الذي اكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، أنه سيمثل “أفضل فرصة منذ 2014 لتحقيق تطلعات الليبيين”.

وذكرت المبعوثة الأممية، حسب ذات المصدر، أن هدف البعثة الرئيسي من تنظيم سلسلة المشاورات المتتالية، “يكمن في إنهاء المرحلة الانتقالية ووضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات تمثل مختلف مكوّنات الشعب الليبي، وبالتالي الخروج بقرارات ترسخ وحدة ليبيا وسيادتها”.