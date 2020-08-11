تونس تخفض أسعار المحروقات للشهر الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، أمس الإثنين، بأنه تقرر تخفيض جزئي في أسعار بعض المواد البترولية للشهر الخامس على التوالي.

وأكد بيان الوزارة بأن قرار التخفيض الذي أقرّته اللجنة الفنية المكلفة بضبط أسعار منتوجات النفط الجاهزة، يبدأ سريانه ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020.

وقد تمّ تخفيض سعر البنزين الخالي من الرصاص بثلاثين مليما، ليصبح سعره 1915 مليم للتر، كما خفّض سعر “الغازوال” بلا كبريت بـ 25 مليما ليصبح سعره 1700 مليم للتر.

بالإضافة إلى تخفيض سعر بيع “الغازوال العادي” بـ 20 مليما ليصبح سعره 1470 مليم للتر، في حين لم يطرأ أي تعديل على باقي أسعار المواد البترولية.

جدير بالذكر أن هذا التخفيض يعدّ الخامس على التوالي في تونس منذ بداية تنفيذ القرار الوزاري بين وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي ووزير المالية يوم 31 مارس الفارط.

وقد نص هذا القرار الوزاري في أحد فصوله على أن التعديل لا يتجاوز شهريا نسبة 1.5 بالمئة من السعر الجاري به العمل.