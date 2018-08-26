تونس تراقب السيّاح الجزائريين تخوّفا من “الكوليرا”

اتّخذت الجارة تونس إجراءات إحترازية وقائية، مشكّلة خليّة أزمة بالبلاد لمتابعة الوضع الصّحي بالجزائر،عقب انتشار وباء الكوليرا.

وشملت الرقابة على نقاط العبور الحدودية، لمراقبة السياح الجزائريين الذين يتوافدون على الشقيقة تونس.

تزامنا وموسم الإصطياف،تخوّفا من نقل العدوى إلى البلد.

وقال محمد الرابحي مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط في تونس،حسبما أوردته إذاعة موزاييك المحلية.

أن السلطات التونسية،أن الوضع الصحي بالجزائر محل انشغال وزارة الصحة التونسية، وهي تتابع التطورات عن كثب.

نظرا لتواجد سياح جزائريين ينتقلون إلى البلد في كل الأوقات.

منوّها المتحدّث أن الرقابة سترتكز على الحدود التونسية الجزائرية، كما أن السلطات تراقب المياه التونسية وتعمل على تطهيرها.

كإجراء وقائي، تخوفا من أي طارئ وبائي يحلّ بالبلد.