تونس ترسل طائرتين محملتين بالمساعدات إلى لبنان وتجلب 100 جريح لعلاجهم

أمر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، سيساهم التونسيين في إسعاف الجرحى والمصابين في هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة عشرات الأبرياء وأسفر عن إصابة آلاف المواطنين.

كما أمر قيس سعيد، بأن يقع إرسال وفد يضم إطارات طبية وشبه طبية، فضلا عن جلب مائة جريح من المصابين جراء الانفجار، ستتكفل تونس برعايتهم وسيقع علاجهم بكل من المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية.

واستقبل الرئيس التونسي، صباح الأربعاء 5 أوت 2020 بقصر قرطاج، كل من وزير الدفاع عماد الحزقي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو.

وتم خلال اللقاء تجديد تضامن تونس مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة، واستعدادها الدائم للوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الإنساني الذي يحتم مزيدا من تعزيز التضامن والتآزر بين الشعوب.