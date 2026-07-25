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تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجاً شديد اللهجة

بقلم نادية بن طاهر
تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجاً شديد اللهجة
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها، أنه تم استدعاء سفيرة فرنسا بتونس لإبلاغها “احتجاجا شديد اللهجة” على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية.

وأوضح البيان أن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وبتكليف من الرئيس التونسي، قيس سعيد، استدعى سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس. لإبلاغها “احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية. لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية. واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي”.

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