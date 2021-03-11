تونس تسترجع 3 مليون دينار ونصف من الأموال المنهوبة

أعلمت رئاسة الجمهورية التونسية، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

وهذا في ما يتعلق بقضية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية.

وأشارت الرئاسة التونسية أن هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج.

وقالت إن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وجددت التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.