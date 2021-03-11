تونس تسترجع 3 مليون دينار ونصف من الأموال المنهوبة

أخبار العالم
  • -
  • 0
تونس تسترجع 3 مليون دينار ونصف من الأموال المنهوبة
بقلم نسرين محفوف

أعلمت رئاسة الجمهورية التونسية، أن السلطات السويسرية قامت بتحويل 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020.

وهذا في ما يتعلق بقضية الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية.

وأشارت الرئاسة التونسية أن هذا المبلغ زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج.

وقالت إن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وجددت التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=970058

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com