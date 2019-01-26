تونس تستقبل باخرة جزائرية محملة بـ400 طن من الغاز

إنطلقت باخرة جزائرية محملة بـ4000 طن من الغاز السائل المعد للإستهلاك المنزلي، اليوم السبت، نحو ميناء تونس.

وحسب وسائل إعلام تونسية، أنه من المفترض أن تصل الباخرة ليلة البارحة “الجمعة”، لكنها تعطلت بسبب الأحوال الجوية.

ونقلت تصريح الوسائل الإعلام التونسية تصريحات الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتوزيع البترول نبيل بن حميدة.

الذي قال:”أن تونس إستقبلت باخرة محملة بـ4000 طن من الغاز السائل المعد للإستهلاك المنزلي”.

وأضاف “الباخرة قادمة من الجزائر، كما ان هذه الكمية سيتم توزيعها على مراكز التعبئة الـ3، في رادس وقابس وبنزرت.