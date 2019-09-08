تونس تستقبل 6 ملايين سائح منذ بداية 2019

أكدت وزارة السياحة التونسية، تجاوز عدد السياح الوافدين إلى تونس، 6 ملايين سائح، مع نهاية شهر أوت الماضي، لأول مرة منذ سنوات.

وسجلت السياحة التونسية عائدات بلغت 4 مليارات دينار تونس، “1.3 مليار دولار”، وهو رقم لم تبلغه السياحة التونسية من قبل، حسب موقع البوابة.

وقدرت الزيادة في عائدات السياحة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حوالي 46 في المائة.

وعلى الرغم من الإنتعاشة الكبيرة التي عرفها القطاع السياحي التونسي، إلا أن عدد الوافدين من السياح الأوروبيين، لم يرتقي إلى ما عرفته قبل 2010.

وتعتبر الأسواق الأوروبية، العمود الفقري للسياحة التونسية، باعتبر أن الوافدون منها زبائن أساسيون للفنادق.

على عكس سياح دول المغرب العربي، كالجزائر وليبيا، والذين غالبا ما تكون مدة إقامتهم قصيرة جدا.

كما أن مستويات الإنفاق عند السياح الأوروبيين، مرتفعة جدا مقارنة بسياح المغرب العربي، حسب ذات المصدر.

وحسب مؤشرات الفاعلين في قطاع السياحة التونسية، فإن إمكانية تجاوز عتبة الـ9 ملايين سائح، مع نهاية الموسم، واردة جدا.