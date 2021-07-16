تونس تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في الشرق المتوسط وإفريقيا

قالت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، إن تونس تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة “ألفا” و”دلتا”، في جل ولايات الجمهورية. وارتفاع نسق الإصابات والوفيات.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان بخصوص الوضع الوبائي في شرق المتوسط والقارة الإفريقية. أن تونس سجلت منذ بداية جويلية أعلى معدل وفيات بكورونا في إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية. وأفادت بأن الوضع في تونس مازال مقلقا للغاية في ظل انتشار سلالة “دلتا” على نطاق واسع

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى “تضاعف عدد الوفيات بتونس في أقل من أسبوع. من 119 وفاة يوم 5 جويلية إلى 189 وفاة في 8 من ذات الشهر.

وأعلنت تونس يوم الأربعاء تسجيل 194 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8213 إصابة خلال 24 ساعة.