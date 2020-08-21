تونس تسجل 116 حالة بـ”كورونا” والصين تتبرع بـ 100 ألف كمّامة

أعلنت وزارة الصحة التونسية أنها سجلت في آخر 24 ساعة، 116 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بينها 97 حالة محلية و 19 حالة وافدة.

ووفق وكالة الأنباء التونسية، فقد تمّ تسجيل 133 تحليل إيجابي، من بينهم 116 حالة جديدة، منها 97 محلية و 19 حالة وافدة و 17 تحليلا إيجابيا لحالات لا تزال حاملة للفيروس.

وأكدت الوزارة بأنها قامت بإجراء 2107 تحليل مخبري، من بينها 34 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 119193.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 2543 حالة مؤكدة موزعة على 1397 حالة شفاء و63 حالة وفاة و1083 حالة لا تزال حاملة للفيروس.

وعرفت تونس منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي طفرة متسارعة في تفشي الوباء، حيث سجلت 1342 حالة جديدة، منها 466 وافدة و 874 حالة محلية و 13 وفاة.

كما تعدّ ولاية قابس بؤرة تفشي جديدة للفيروس التي خصصت لها الحكومة مستشفيين عسكريين لمجابهة التفشي، كما سلمت سفارة الصين بتونس أمس 100 ألف كمامة طبية في إطار الحدّ من سرعة التفشي.