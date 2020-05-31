تونس.. تسجيل إصابة واحدة بفیروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسیة، الیوم الأحد، تسجیل إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع إجمالي المصابین بھذا الفیروس إلى 1077 إصابة.

وقالت الوزارة أنھا أجرت في24 ساعة الأخيرة 710 تحلیلا مخبریا من بینھا 18 تحلیلاً في إطار متابعة المرضى السابقین لیبلغ بذلك العدد الجملي للتحالیل 51881.

و تم تسجیل خمسة تحالیل إیجابیة أربعة منھا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفیروس وحالة إصابة جدیدة وافدة من ضمن الذین تم إجلاؤھم.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابین بھذا الفیروس بلغ 1077 حالة مؤكدة تماثلت 960 حالة منھا للشفاء مقابل 48 حالة وفاة فيما لم یتم تسجیل حالات وفاة جدیدة اليوم.