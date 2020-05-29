تونس.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الیوم الجمعة، تسجیل ثلاث إصابات بفیروس كورونا المستجد لترتفع الحصیلة إلى 1071 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة التونسیة أن الإصابات الثلاث تعود لتونسیین تم إجلاؤھم في وقت سابق من الخارج، فیما لم یتم تسجیل أي حالة وفاة جدیدة.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 429 تحلیلا مخبريا من بینھا 30 تحلیلا في إطار متابعة المرضى السابقین، لیبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحالیل 50380.

و تم تسجیل 14 تحلیلاً إیجابیاً 11 منھا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفیروس وثلاث حالات إصابة جدیدة وافدة من ضمن الذین تم إجلاؤھم ووضعھم في مركز للحجر الصحي إجباري.

أضافت أن العدد الإجمالي للمصابین بالفیروس في تونس ارتفع الى 1071 حالة من بینھا 946 مصابا تماثلوا للشفاء و48 حالة وفاة.