تونس.. تسجيل 176 إصابة بـ”كورونا” واعتماد بروتوكول صحي جديد في البؤر

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 166 حالة محلية و10 حالات وافدة.

وأوضحت الوزارة بأنها سجلت منذ فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط، 1868 حالة مؤكدة بالفيروس، منها 500 حالة وافدة و 1364 محلية مع وفاة 21 مصابا.

وارتفع إجمالي الإصابات في تونس إلى 3069 حالة، منها 1456 حالة شفاء و71 وفاة و 1542 لا تزال حالة للفيروس بزيادة 17 تحليلا إيجابيا جديدا.

وفي ظل الارتفاع المقلق لحالات “كورونا” مؤخرا، اتخذت السلطات التونسية اعتماد تدابير جديدة ضمن بروتوكول صحي يطبّق في بؤر تفشي الوباء.

وقد أعلنت تونس إجبارية ارتداء الكمامة في الأماكن والفضاءات العامة ووسائل النقل وأماكن العمل وفضاءات الأنشطة الرياضية والمساجد والمطارات والموانئ ومراكز الصحة والمؤسسات التربوية ورياض الأطفال.

كما اتخذت تدابير صارمة في أكبر بؤرة للتفشي بولاية قابس التي تحصي لوحدها 693 إصابة، حيث منعت الحفلات وعقود الزواج وتم غلق بعض المحلات ومعمل لمادة الفرينة.

كما قررت ولاية القصرين منع حفلات الزفاف وإجبارية ارتداء الكمامة، فيما كثّفت ولاية بنزرت والمهدية وصفاقس من حملات التعقيم في الإدارات والشركات والفضاءات المفتوحة.