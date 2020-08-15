تونس.. تسجيل 56 إصابة بـ”كورونا” وحالة طوارئ في ولاية قابس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، ليلة أمس الجمعة، عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 30 حالة بمنطقة “الحامة” بولاية قابس.

وأكدت الوزارة تسجيل 68 تحليلا إيجابيا، من بينها 56 حالة جديدة، منها 49 إصابة محلية و 7 حالات وافدة و 12 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

ووفق الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية في “الفايسبوك”، فقد عرفت منطقة “الحامة” بولاية قابس أكثر من نصف الإصابات وصارت بؤرة تفشي جديدة لوباء “كورونا” في تونس.

وفي هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بإرسال طائرة عسكرية على متنها فريق طبي عسكري ومحمّلة بمستشفى عسكري ميداني ومخبر جرثومي متنقل سيقع تركيزهما في قابس.

ويأتي قرار تدعيم جهود منع ارتفاع الإصابات في ولاية قابس نظرا لما تشهده من حالات يومية متزايدة، حيث وصل إجمالي المصابين فيها إلى 149 حالة، بينها 114 لا تزال حاملة للفيروس.

جدير بالذكر أن الوضع الصحي الوبائي في تونس عاود التأزم، خاصة بعد فتح الحدود، حيث وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 1903 حالة، منها 1320 شفاء و53 وفاة و 530 لا تزال حاملة للفيروس.