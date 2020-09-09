تونس تسجّل أعلى حصيلة لها منذ انتشار وباء “كورونا” بـ 293 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في تونس تسجيل 293 حالة إصابة جديدة، و39 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة ما تزال حاملة للفيروس.

وكشفت الوزارة على صفحتها في “الفايسبوك”، أمس الثلاثاء، بأن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس “كورونا” بلغ يوم 7 سبتمبر الجاري، 5417 حالة.

مؤكدة تسجيل منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، 4216 حالة حاملة للفيروس، منها 587 وافدة و3584 محلية و46 وفاة.

كما يتم التكفل بـ 86 مصابا في المستشفيات، بينهم 26 مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد الحالات النشيطة 3459 وعدد المرضى الحاملين للأعراض 538.

وتعدّ هذه الحصيلة الأعلى في تونس منذ انتشار الفيروس، وتوزعت جلّها في العاصمة بـ 90 حالة وسوسة بـ 39 حالة وبنزرت بـ 29 حالة.