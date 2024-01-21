تونس تشتكي من الظلم التحكيمي في الـ”كان”
نددت الاتحادية التونسية لكرة القدم، من الظلم التحكيمي، الذي تعرض له “نسور قرطاج” في لقاء أمس، أمام منتخب مالي، برسم الجولة الـ 2 من مجموعات “كان” كوت ديفوار.
وتقدم الاتحاد التونسي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. حسبما أكدته شبكة “بي إن سبورت” القطرية.
كما أشارت ذات الوسيلة الإعلامية، إلى أن الشكوى كانت حول التحكيم في مباراة تونس ضد مالي، وحرمان “نسور قرطاج” من ضربة جزاء رغم وجود “الفار”.
وتعد تونس ثاني منتخب يشتكي رسميا من الانحياز التحكيمي في المحفل القاري. بعد الشكوى التي تقدمت بها “الفاف” أمس، عقب مباراة الخضر وبوركينافاسو.
وهو ما يضع لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف” تحت ضغط رهيب، فيما تبقى من عمر الـ”كان”.
🟪 #أول_مصدر | الاتحاد التونسي 🇹🇳 يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم @caf_online_AR حول التحكيم في مباراته ضد مالي ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 ⬅️ وحرمانه من ضربة جزاء رغم وجود الفار pic.twitter.com/Sp4EQgr7qb
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 21, 2024