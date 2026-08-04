تونس تشكر الجزائر على تزويدها بالكهرباء خلال هذه الفترة الإستثنائية

بعثت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، رسالة شكر، إلى كافة إطارات وأعوان شركة سونلغاز الجزائرية، تقديراً للدعم المتواصل الذي قدموه من خلال تزويد تونس بالطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي تشهد ضغطاً غير مسبوق على المنظومة الكهربائية.

وحسب بيان للشركة، جسد هذا التعاون روح التضامن والأخوة التي تجمع الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط المؤسستين. بما أسهم في دعم استمرارية المرفق العمومي الكهربائي والتخفيف من آثار الظروف المناخية الصعبة وارتفاع الطلب على الطاقة.

كما ثمنت الشركة التونسية عالياً ما أبدته شركة سونلغاز من استعداد دائم للتعاون والتنسيق. مؤكدة أن هذه المبادرات النبيلة تعزز الشراكة القائمة بين المؤسستين، وتكرس قيم التكامل والتآزر بين بلدينا الشقيقين.

وعبرت الشركة، عن تمنياتها بتواصل هذه الشراكة المتميزة لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.