تونس تصدر طابعا بريديا احتفاء بالقمة العربية المقبلة

يصدر البريد التونسي، غدا الثلاثاء، طابعا بريديا موحدا، بمناسبة انعقاد الدورة العادية 31 لمجلس جامعة الدول العربية .على مستوى القمة بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وحسب ما أفادت به وكالة الانباء التونسية نقلا عن بيان للبريد التونسي, اليوم الاثنين. فإن قرار إصدار الطابع البريدي الموحد، يهدف الى تخليد الحدث العربي الهام الذي تحتضنه الجزائر. وتأكيد أهمية البعد العربي في سياسة تونس الخارجية.

وسيتم عرض الطابع البريدي وكل المنتوجات المتصلة به للبيع بدء من يوم الثلاثاء تاريخ اصداره في جميع مكاتب البريد التونسي. مع امكانية اقتنائه أيضا عن بعد على الموقع الالكتروني للبريد التونسي.

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هذا ما قاله رئيس البرلمان العربي عن القمة العربية المقبلة بالجزائر

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي أن القمة العربية المقبلة بالجزائر تكتسي أهمية استثنائية زمانا ومكانا.

وقال إن انعقادها يأتي انعقادها في لحظة حاسمة، تتزايد فيها التحديات التي تواجهها الدول العربية. مما يتطلب زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك. لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

كما قال العسومي في بيان له اليوم الثلاثاء أن “احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، يجسد الجهود الحثيثة التي تبذلها. بقيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، لدعم قضايا الأمة العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية”.

وأعرب عن “ثقته التامة في قدرة الجمهورية الجزائرية على إنجاح فعاليات القمة وتحقيق النتائج المرجوة منها. بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار”.