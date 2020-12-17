تونس تعزي الجزائر في شهداء سقوط الطائرة المروحية بتيبازة

قدمت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الخميس، تعازيها الخالصة للشعب الجزائري وأسر الضحايا الذين استشهدوا اثر تحطم مروحية تابعة لقيادة القوات البحرية.

وجاء في نص التعزية:”تُعرب تونس عن خالص تعازيها وكامل تضامنها مع القيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق،

على إثر الحادث الأليم الذي تعرّضت له مروحيّة عسكرية، يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وأسفر عن سقوط ثلاثة ضباط من الجيش الجزائري نحتسبهم عند الله من الشهداء.”

قبل ان تضيف ذات الهيئة:”وترجو تونس الله جلّ وعلا أن يتغمّد المغفور لهم بواسع رحمته وأن يُسكنهم فراديس جنانه،

وتتقدّم إلى ذوي الضحايا بصادق مشاعر المواساة، سائلة الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان والسّكينة وحسن العزاء وأن يحمي الجزائر الشقيقة من كل مكروه ويحفظ أبناءها من كل سوء.”