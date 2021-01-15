تونس تعزي الجزائر في ضحايا انفجار اللغم التقليدي بتبسة

قدمت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، تعازيها الخالصة للشعب الجزائري وأسر الضحايا الذين توفيو اثر انفجار لغم تقليدي بتبسة.

وجاء في برقية تعزية صادرة عن ذات الهيئة:”تتقدم تونس بخالص عبارات التعازي والمواساة للحكومة وللشعب الجزائريين، على اثر الحادث الإرهابي الغادر الناجم عن انفجار لغم تقليدي في احدى بلديات ولاية “ تبسة ” الجزائرية، والذي اسفر عن استشهاد خمسة مدنيين واصابة ثلاثة اخرين بجروج متفاوتة الخطورة.”

قبل أن تضيف الخارجية التونسية:”وإذ تتقدم تونس بتعازيها لأهالي الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنّها تجدد تضامنها المطلق مع الجزائر الشقيقة وتؤكد وقوفها اللامشروط معها في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري الشقيق.”