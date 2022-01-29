تونس تغادر أمم إفريقيا وبوركينافاسو تقطع تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي

قطع منتخب بوركينافاسو تأشيرة التأهل إلى الدور نصف النهائي من منافسة كاس امم إفريقيا بعد الفوز أمام المنتخب التونسي سهرة اليوم السبت بنتيجة 1-0 في إطار الدور ربع النهائي.

وجاء الهدف في الدقيقة 46 وقبل لحظات قليلة من نهاية الشوط الأول عن طريق اللاعب دانyو أوتارا، عبر هجمة مرتدة ليراوغ فيها الدفاع التونسي ويسجل الهدف الوحيد في المباراة.

ويلاقي المنتخب البوركينابي في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الغد التي ستجمع منتخب السنغال أمام منتخب غينيا الإستوائية في إطار الدور ربع النهائي.