تونس تغلق حدودها البرية والجوية بسبب كورونا

أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ اليوم عن غلق حدودها البرية والجوية كإجراء وقائي للحد من إنتشار بسبب فيروس كورونا.

وأوضح إلياس الفخفاخ ان القرار يشمل الحدود البرية مع الجزائر ويستثني حركة السلع والبضائع وايضا رحلات الإجلاء.

واضاف رئيس الحكومة التونسية أنه سيتم العمل بنظام الحصة الواحدة في الادارات بداية من الاربعاء.

كما تم إلغاء جميع التظاهرات والاحتفلات بسب فيروس كورونا الذي ضرب تونس.

وجاء هذا القرار بعد المشاورة مع رئيس البلاد ورئيس مجلس نواب الشعب وكذا رؤساء المنظمات الوطنية

وللإشارة فقد إرتفع عدد المصابين بوباء كورونا في تونس إلى 24 حالة مؤكدة.