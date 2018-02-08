تونس تفاوض بخصوص نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا

أعلنت الحكومة التونسية الدخول في مفاوضات جديدة مع إيطاليا حول تجديد عقود نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم التونسية في بيان لها، إن وزير الطاقة أنور قدور أكد انطلاق المفاوضات بخصوص تمديد استغلال أنبوب الغاز العابر للبلاد.

وبحث الصيغ الكفيلة بمواصلة استغلال منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس.

وتمتد منشآت نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا في تونس على نحو 400 كيلومتر انطلاقا من الحدود التونسية الجزائرية.

حتى مدينة الهوارية، شمال تونس، لتتواصل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى إيطاليا.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، تؤمن تونس عبر أراضيها نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا، في إطار عقود الاستغلال المبرمة مع “إيني”.

وتتوقع حكومة تونس هذا العام تحصيل عائدات بقيمة 197 مليون دولار كرسوم لعبور الغاز الجزائري إلى إيطاليا.