تونس تفتتح مشوارها في المونديال بتعادل سلبي ضد الدنمارك

فرض منتخب تونس التعادل أمام منتخب الدنمارك في مونديال قطر برسم الجولة الأولى لدور المجموعات الخاصة بالمجموعة الرابعة.

وعرف اللقاء الذي جرى بملعب “المدينة التعليمية”، أداءً متوسط على العموم من الطرفين التونسي والدنماركي.

ولم يستطع أي من طرفي اللقاء، من زيارة الشباك، رغم الفرص الخطيرة من كلا الجانبين.

كما ميز اللقاء تضييع المهاجم التونسي، الجبايلي إنفرادا مع الحارس شمايكل في الدقيقة الـ44.